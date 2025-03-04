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У російських військах визнають, що вони виснажуються під Покровськом – ЗСУ

04 березня 2025, 21:24

У російських військах визнають, що вони виснажуються під Покровськом – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Основні зусилля російської армії спрямовані на місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, стратегічне завдання окупантів у принципі зрозуміле.

«На півдні обійти Покровськ із заходу, на сході вибудувати такі великі кліщі навколо Костянтинівки. Але обидва завдання, скажімо так, далекі від виконання. І є підозра, що вони далекими й залишаться. На тому ж Покровському напрямку, який є основним для росіян, ми бачимо, що вони дещо виснажуються. І вони цього насправді не приховують. Наскільки у них пропаганда поширена, але окремі їхні персонажі не можуть це приховати й постійно починають згадувати: "Так, у нас не вистачає особового складу. Так, у нас не вистачає дронів. Так, у нас не вистачає авіабомб"», – сказав речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що під Покровськом російські війська хочуть перетнути й взяти під контроль трасу на Дніпро.

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Віктор Трегубов
@novosti.dn.ua

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