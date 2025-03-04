У США заявили, що призупинення військової допомоги Україні – це «тимчасова пауза»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: особиста сторінка Джонсона у Фейсбук

Призупинення американської військової допомоги – це «тимчасова пауза». Про це на брифінгу заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає видання «Європейська правда».



За його словами, президент України Володимир Зеленський «має виправити те, що сталося минулого тижня в Овальному кабінеті».



І якщо він це зробить, то, я думаю, це буде виграшний сценарій для всіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода (з видобутку корисних копалин – ред.), яка тільки може бути запропонована. Вона може підтримати український народ. Тому я закликаю його це зробити», – сказав Джонсон.

Нагадаємо, що 4 березня стало відомо про «заморожування» президентом США Дональдом Трампом американської військової допомоги Україні.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога Україні від США через польський хаб зупинена.



Пізніше Зеленський прокоментував припинення військової допомоги США та дав доручення міністру оборони та розвідці.