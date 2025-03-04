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Головне за день: Зупинення військової допомоги від США. Складність ротації у Білогорівці

04 березня 2025, 23:47

Головне за день: Зупинення військової допомоги від США. Складність ротації у Білогорівці

Політика

 Президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні. Вся американська військова техніка, включаючи зброю, яка ще не доїхала до України, перевозиться транзитом літаками та кораблями або чекає у транзитних зонах у Польщі, там і залишатиметься.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що призупинення американської військової допомоги – це «тимчасова пауза».

Президент Володимир Зеленський звернувся до адміністрації Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни. Серед них - звільнення полонених, негайне перемир'я в небі: заборона ракет, дальнобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. І негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить крок у відповідь.

Коли Володимир Зеленський залишав Овальний кабінет раніше запланованого часу, спостерігачам стало ясно: ми присутні при історичному моменті, який змінює траєкторію всього українського протистояння. Візит, задуманий як міст до нової адміністрації Трампа, перетворився на символ розламу між двома країнами. У цьому аналізі ми розглянемо глибинні причини цього дипломатичного фіаско, його наслідки для української стратегії та можливі сценарії розвитку ситуації у найближчі місяці.

Суспільство

 «Укрпошта» продовжує роботу своїх шести відділень у Костянтинівці, але прийом посилок припинено. Також доставка листів та газет тимчасово припиняється задля збереження життя листонош.

Бойові дії

 Росія атакувала Одесу дронами, постраждали чотири особи, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, у місті запроваджено аварійні відключення світла. Крім того, через падіння уламків пошкоджено житлові будинки, два приватні дитячі садки та бізнес-центр.

Увечері під обстріл потрапило окуповане селище Софіївка Донецької області, заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Поранення середнього ступеня тяжкості отримали дівчинка 2017 року народження та жінка 1963 року народження.

У селищі Білогорівка Луганської області складна ситуація – українським військам важко проводити ротацію, повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець.

Увечері 3 березня дрони атакували нафтобазу в Чорткові Ростовської області РФ, внаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа. Через падіння уламків дрону відбулося також загоряння складу на території промислового об'єкту в селі Сохранівка Чортківського району.

Авіація вдарила за місцем запуску російських дронів у Курській області. Внаслідок атаки знищено бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців РФ.

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