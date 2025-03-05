Росія «шахедами» масовано вдарила по Одесі та передмістю: пошкоджена інфраструктура, є загиблий та поранений

Наслідки удару по Одесі та передмістю. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ввечері 4 березня російські війська завдали масованого удару по Одесі та передмістю. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



В Одесі пошкоджена критична інфраструктура, частина міста залишилася без світла, води та тепла. Однак станом на ранок 5 березня теплопостачання та водопостачання вже працюють у штатному режимі. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.



Також уламками збитих дронів пошкоджені приватні будинки у передмісті Одеси. Виникли пожежі.



У пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що Одесу та передмістя, попередньо, атакували дрони-камікадзе Shahed-136.



Під ударами знаходилися об'єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Пошкоджені та зруйновані 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарські приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгові об'єкти та автомобілі.



Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік, ще один – отримав поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, що війська Росії за добу поранили одного жителя Донецької області.