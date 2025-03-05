Лукашенко заявив про готовність організувати переговори для України, США та РФ у Білорусі

Лукашенко запропонував організувати переговори України, США та РФ. Фото: скриншот

У Білорусі готові організувати переговори для України, США та РФ. Місцем для зустрічі може бути Мінськ. Про це заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу.



«Не треба Зеленського зараз нахиляти, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. Тож треба домовлятися. Хочете — приїжджайте. Ось поряд — 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Півгодини літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось. Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитися», — зазначив він.



Крім того, Лукашенко повідомив, що незабаром приїде з офіційним візитом до Росії.



Раніше ми писали, що резидент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у вівторок повідомив, що отримав від президента України сигнал про готовність до мирних переговорів із Росією.