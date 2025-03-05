РФ запустила по Україні ракету і понад 180 БПЛА: ППО збила 115 цілей

ППО збила 115 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 5 березня вдарили по Україні за допомогою 181 БПЛА та зенітної ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 115 дронів у 10 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 5 березня 2025 року (з 19:30 4 березня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області, однією зенітною керованою ракетою С-300 з Курської області і 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — Крим», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 115 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.



Крім того, 55 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що ввечері 4 березня російські війська завдали масованого удару по Одесі та передмісті.