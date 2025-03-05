На Покровському напрямку в лютому російські війська зазнали очевидної невдачі – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія у лютому дуже сильно намагалася активізуватися, а ключовою точкою було місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, саме Покровський напрямок – місце, де окупанти зазнали очевидної невдачі.



«У деяких населених пунктах українці успішно вели активну оборону – і росіяни відкочувалися. Попри те, що окупанти там фактично зосередили загальновійськову армію. Попри те, що вони доклали всіх зусиль, аби хоча б перерізати трасу до Дніпропетровської області. Росіяни зараз там самі скаржаться на нестачу людей та дронів і неефективну роботу авіабомб», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що в російських військах визнають, що вони виснажуються під Покровськом.