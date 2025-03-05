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Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини за добу 5 разів потрапили під обстріл РФ

05 березня 2025, 11:36

Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини за добу 5 разів потрапили під обстріл РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 4 березня, завдали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філішкіна, три райони були атаковані армією РФ:



Покровський район. У Покровську поранено людину.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

 Раніше ми писали, що за 4 березня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.

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