Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини за добу 5 разів потрапили під обстріл РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 4 березня, завдали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.





За словами Філішкіна, три райони були атаковані армією РФ:





Покровський район. У Покровську поранено людину.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що за 4 березня росіяни поранили одного мешканця Донецької області.