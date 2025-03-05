Двом військовим РФ повідомили про підозру у зґвалтуванні в Донецькій області

Підозрювані у зґвалтуванні військові РФ. Фото: Генпрокуратура України

Двом російським військовим заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України - жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення норм міжнародного гуманітарного права). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.



За даними слідства, підозрювані — військовослужбовці в/ч 74854, уродженці Хабаровського краю та Іркутської області, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.



У червні 2022 року, під час окупації одного із сіл Донецької області, 27- і 29-річні окупанти увірвалися до приватного будинку, де перебувала місцева мешканка із сім'єю. Озброєні злочинці силоміць повели жінку до сусіднього домоволодіння, де ввели їй невідому речовину.



Потім, застосовуючи силу і погрожуючи вбивством її дітей, вони по черзі зґвалтували потерпілу, один із них при цьому душив її руками. Після скоєння злочину військові РФ зникли.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей з кінця 2023 року почастішали випадки злочинів окупаційних військових проти місцевого населення.