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На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів

05 березня 2025, 13:17

На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів

ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ. Фото: скріншот ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці знищили низку військової техніки російських окупантів на Лиманському напрямі. Зокрема, броньовані машини, Камази, гармати, зенітна зброя та міномети. Про це передає ОСУВ «Хортиця».

«Пілоти батальйону безпілотних систем на Лиманщині спалили велику кількість російської техніки за останні кілька днів», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті бойової роботи було знищено 2 бойові броньовані машини, 2 Камази, «буханець» з БК, мотоцикл, 2 гармати, зенітка, 4 міномети, РЕБ та антена.

Раніше ми писали, що 3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління 98-ї повітряно-десантної дивізії російських військ в окупованому селищі Манжиків Кут Донецької області.

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