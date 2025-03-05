США блокуватимуть постачання зброї в Україну до початку мирних переговорів з РФ — WSJ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Незважаючи на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до миру, пауза у наданні Україні військової допомоги від США триватиме доти, доки президент Дональд Трамп не переконається, що він справді підтримує мирні переговори з Росією. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Зеленський напередодні оприлюднив заяву, в якій назвав свою гарячу зустріч із президентом Трампом у Білому домі минулого тижня «прикрою» і виклав своє бачення шляху до миру у його найбільш узгоджених публічних зусиллях, спрямованих на відновлення відносин із американським лідером.

Він заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб досягти тривалого миру та підписати угоду про права на видобуток корисних копалин із США та вести переговори «під сильним керівництвом президента Трампа».

Співрозмовники WSJ кажуть, що незрозуміло, чи достатньо цієї заяви, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий дім припинив після його «конфліктної зустрічі» з українським лідером в Овальному кабінеті.

Зазначається, що після цієї суперечки європейські союзники ведуть переговори щодо планів підтримки України, одночасно підштовхуючи Зеленського до спроб налагодити стосунки з Трампом. Вони заявили, що американські гарантії безпеки для Києва є критично важливими для будь-якої мирної угоди, проте, за словами Трампа, він готовий обговорювати такі зобов'язання лише після припинення вогню між Україною та Росією.

За словами чиновників, під час нещодавніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський «не виявив жодного наміру» розпочинати переговори з Путіним.

Вони додали, що рішення про тимчасове скорочення допомоги мало на меті показати українському лідеру, що Білий дім серйозно налаштований на мирне врегулювання.

За словами чиновників, навіть підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкісноземельних корисних копалин може бути недостатнім, щоб переконати Трампа відновити допомогу.