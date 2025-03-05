У Костянтинівці поліція збільшила кількість груп «Білий ангел» та парамедиків через атаки росіян

Росіяни атакують Костянтинівку та громаду. Фото: скриншот

За тиждень російські війська завдали по Костянтинівці 108 ударів, внаслідок атак 16 цивільних загинули та 38 отримали поранення. Відомо, що поліція збільшила кількість груп «Білий янгол» та парамедиків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Для порятунку людей поліцейські вживають додаткових заходів безпеки. Запрацювали додаткові екіпажі «білих ангелів», парамедиків, мобільні блокпости», — йдеться у повідомленні.



Наразі у місті посилено перевірки на блокпостах.



У Костянтинівці залишається близько 13 тисяч мешканців. Неповнолітніх було евакуйовано до більш безпечних регіонів.



Правоохоронні органи закликають мешканців виїжджати з громади.







Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 4 березня, завдала ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки.