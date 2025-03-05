В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ

Нові «судді» з РФ в окупованому Бердянську. Фото: телеграм

В окупованому Бердянську триває формування псевдосудової системи з громадян РФ. Як повідомляє видання «Бердянськ Сьогодні», наказом російського диктатора Путіна на посаду судді призначено мешканку Краснодарського краю Ірину Кліменченко, яка раніше працювала адвокатом.



«Суддівського досвіду у неї немає, але, ймовірно, для виконання вказівок окупантів це і не потрібно. Цим же наказом призначено ще одного "суддю" в Пологівському районі — ймовірно, чоловіка Ірини Кліменченко, Миколу Кліменченка, який також раніше працював адвокатом у Краснодарському краї», - ідеться в повідомленні.



Раніше окупаційний «суд» Бердянська очолив виходець із Бєлгородської області РФ Сергій Валяєв. Загалом, за даними російського ресурсу «судді Росії», у так званому «Бердянському міжрайонному суді» працюють 16 «суддів», з яких 14 — із різних регіонів РФ, одна — з тимчасово окупованої частини Херсонської області, і ще одна — з Бердянська.



Остання, Ілона Новак, раніше була місцевим адвокатом, але в жовтні 2023 року добровільно обійняла посаду в незаконному «суді». Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в колабораційній діяльності. Їй загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації.