Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ

05 березня 2025, 14:33

В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ

Нові «судді» з РФ в окупованому Бердянську. Фото: телеграм Нові «судді» з РФ в окупованому Бердянську. Фото: телеграм

В окупованому Бердянську триває формування псевдосудової системи з громадян РФ. Як повідомляє видання «Бердянськ Сьогодні», наказом російського диктатора Путіна на посаду судді призначено мешканку Краснодарського краю Ірину Кліменченко, яка раніше працювала адвокатом.

«Суддівського досвіду у неї немає, але, ймовірно, для виконання вказівок окупантів це і не потрібно. Цим же наказом призначено ще одного "суддю" в Пологівському районі — ймовірно, чоловіка Ірини Кліменченко, Миколу Кліменченка, який також раніше працював адвокатом у Краснодарському краї», - ідеться в повідомленні.

Раніше окупаційний «суд» Бердянська очолив виходець із Бєлгородської області РФ Сергій Валяєв. Загалом, за даними російського ресурсу «судді Росії», у так званому «Бердянському міжрайонному суді» працюють 16 «суддів», з яких 14 — із різних регіонів РФ, одна — з тимчасово окупованої частини Херсонської області, і ще одна — з Бердянська.

Остання, Ілона Новак, раніше була місцевим адвокатом, але в жовтні 2023 року добровільно обійняла посаду в незаконному «суді». Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в колабораційній діяльності. Їй загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Бердянськ
Інше
окупація судді рф

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
14:33
В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ
09:39
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:29
У Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику
23:47
Головне за день: Зупинення військової допомоги від США. Складність ротації у Білогорівці
15:01
Сили оборони уразили склад ПММ на окупованій Луганщині
14:16
Чотири особи постраждали в окупованому Луганську через зіткнення легковика з маршруткою
13:30
У Саках горить РЛС зі складу ЗРК С-300/С-400
10:25
Окупанти погрожують депортацією за відмову від паспорта РФ
23:00
Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову
09:15
У Криму Росгвардія охороняє поранених, щоб вони не втекли
08:56
У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі
15:59
МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували
15:50
Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська
14:48
«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
усі новини
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:11
Росіяни щодня атакують Покровськ, за тиждень виїхали близько 500 людей — Філашкін
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
16:48
ЗСУ знищили артилерію та бронетехніку, які росіяни намагалися сховати на Краматорському напрямку
16:40
Евакуація та фронт: люди стали активніше залишати Донецьку область
16:40
Бійці 59-ї ОШБр ліквідували шістьох окупантів на Покровському напрямку
16:36
За тиждень армія РФ скинула на Костянтинівку понад сотню авіабомб: 16 загиблих та 38 поранених
16:07
В ISW розповіли, на що найближчими тижнями може вплинути призупинення Трампом військової допомоги Україні
15:59
Росія за три роки війни застосувала понад 6900 боєприпасів з хімічними речовинами — Міноборони
15:55
Російський дрон убив мирного жителя в Антонівці
15:33
Два випадки домашнього насильства за ніч: у Краматорську поліція втрутилася у конфлікти
15:27
У МВА розповіли, скільки зараз людей залишається у прифронтовому Покровську
14:40
Вашингтон припинив передавати розвіддані Києву — ЗМІ
14:33
В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ
14:24
«Російські загарбники перетворили місто на руїну»: у ЗСУ показали Торецьк з висоти пташиного польоту
14:19
У Костянтинівці поліція збільшила кількість груп «Білий ангел» та парамедиків через атаки росіян
14:19
США блокуватимуть постачання зброї в Україну до початку мирних переговорів з РФ — WSJ
13:49
У Слов'янську через російський обстріл повністю зруйновано будинок
13:20
Двом військовим РФ повідомили про підозру у зґвалтуванні в Донецькій області
13:17
На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів
усі новини
ВІДЕО
Знищена техніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили артилерію та бронетехніку, які росіяни намагалися сховати на Краматорському напрямку
05 березня, 16:48
Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: скриншот За тиждень армія РФ скинула на Костянтинівку понад сотню авіабомб: 16 загиблих та 38 поранених
05 березня, 16:36
Зруйнований будинок у Покровську. Фото: Покровська МВА У МВА розповіли, скільки зараз людей залишається у прифронтовому Покровську
05 березня, 15:27
Зруйнований Торецьк. Фото: кадр із відео «Російські загарбники перетворили місто на руїну»: у ЗСУ показали Торецьк з висоти пташиного польоту
05 березня, 14:24
Росіяни атакують Костянтинівку та громаду. Фото: скриншот У Костянтинівці поліція збільшила кількість груп «Білий ангел» та парамедиків через атаки росіян
05 березня, 14:19
ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ. Фото: скріншот На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів
05 березня, 13:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір