Два випадки домашнього насильства за ніч: у Краматорську поліція втрутилася у конфлікти

У ніч на 4 березня патрульні Краматорська на Донеччині склали одразу два протоколи за фактами домашнього насильства. Так на лінію 102 надійшов виклик від жінок, які поскаржилися на загрозу з боку близьких.
Перша заявниця повідомила, що її співмешканець чинить проти неї фізичне та психологічне насильство.
«Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що 39-річний громадянин словесно ображав жінку і принижував її», — повідомили в поліції.
Також до поліції звернулася 22-річна дівчина та повідомила, що її мати загрожує їй фізичною розправою та словесно ображає.
«У всіх випадках патрульні склали на кривдників протоколи за ч.1 ст. 173-2 (Здійснення домашнього насильства) КУпАП та винесли термінові заборонні приписи», — розповіли патрульні.
У поліції закликають звертатися за допомогою у таких випадках, оскільки вони несуть пряму чи потенційну загрозу жертві.
Куди можна звернутися:
Минулого року фахівці відзначали зростання кількості звернень до поліції щодо домашнього насильства.