Два випадки домашнього насильства за ніч: у Краматорську поліція втрутилася у конфлікти

У ніч на 4 березня патрульні Краматорська на Донеччині склали одразу два протоколи за фактами домашнього насильства. Так на лінію 102 надійшов виклик від жінок, які поскаржилися на загрозу з боку близьких.



Перша заявниця повідомила, що її співмешканець чинить проти неї фізичне та психологічне насильство.



«Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що 39-річний громадянин словесно ображав жінку і принижував її», — повідомили в поліції.



Також до поліції звернулася 22-річна дівчина та повідомила, що її мати загрожує їй фізичною розправою та словесно ображає.



«У всіх випадках патрульні склали на кривдників протоколи за ч.1 ст. 173-2 (Здійснення домашнього насильства) КУпАП та винесли термінові заборонні приписи», — розповіли патрульні.



У поліції закликають звертатися за допомогою у таких випадках, оскільки вони несуть пряму чи потенційну загрозу жертві.



Куди можна звернутися:

Безплатна національна гаряча лінія щодо запобігання та протидії домашньому насильству 116 123 (з мобільних).

Безплатна гаряча лінія постраждалих від домашнього насильства 15-47.

102 - поліція.

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Минулого року фахівці відзначали зростання кількості звернень до поліції щодо домашнього насильства.