В ISW розповіли, на що найближчими тижнями може вплинути призупинення Трампом військової допомоги Україні

Система ППО Patriot. Фото: Повітряні сили ЗСУ

4 березня після призупинення військової допомоги США український чиновник американському телеканалу CNN заявив, що в України ракети до систем ППО Patriot можуть закінчитися за кілька тижнів. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Україна покладається на ЗРК Patriot для захисту від російських ракетних ударів по тилу. Дефіцит і можлива відсутність ракет Patriot, ймовірно, вплине на безпеку критичної, промислової та цивільної інфраструктури України, оскільки інші союзники Києва не мають аналогічної системи, яка могла б захистити від російських балістичних ракет. Оскільки Україні не вистачає ракет Patriot, Києву доведеться ухвалювати складні рішення щодо того, яким населеним пунктам віддати перевагу з погляду протиповітряної оборони. Якщо ракети закінчаться повністю, то українські міста будуть відкриті для російських балістичних ракет.

Нагадаємо, що 4 березня стало відомо про «заморожування» президентом США Дональдом Трампом американської військової допомоги Україні.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога Україні від США через польський хаб зупинена.



Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував призупинення військової допомоги США та дав доручення міністру оборони та розвідці.



Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що призупинення американської військової допомоги – це «тимчасова пауза».



Американські чиновники стверджують, що пауза у наданні Україні військової допомоги триватиме доти, доки президент США Дональд Трамп не переконається, що Зеленський справді підтримує мирні переговори з Росією.