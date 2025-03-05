За тиждень армія РФ скинула на Костянтинівку понад сотню авіабомб: 16 загиблих та 38 поранених

Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: скриншот

Російські окупанти скинули на Костянтинівку 108 авіаційних бомб за минулий тиждень. Відомо, що 16 цивільних загинули, ще 38 осіб — отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



Як зазначається, через активні обстріли у Костянтинівці прискорилася евакуація місцевого населення.



«За минулий тиждень на Костянтинівку росіяни скинули 108 авіабомб — 16 людей загинуло та 38 поранено. В області ситуація складна, люди почали активно виїжджати», — зазначив начальник адміністрації.



Крім того, Філашкін прокоментував зупинення прийому посилок в «Укрпошті». За його словами, у місті продовжують працювати шість відділень, мешканці можуть отримати усі соціальні виплати, зокрема пенсії.



Раніше ми писали, російська армія минулої доби, 4 березня, завдала ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки.