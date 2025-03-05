Бійці 59-ї ОШБр ліквідували шістьох окупантів на Покровському напрямку

59-та ОШБр ліквідувала 6 окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку бійці підрозділу «Хижаки Висот» 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили ще шістьох російських окупантів. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши відповідне відео.



Він також зазначив, що через активний наступ росіян і затримку військової допомоги від США потреби фронту продовжують зростати.



«Наше завдання — наростити русоріз!» - додав волонтер.

Нагадаємо, в ISW розповіли, на що найближчими тижнями може вплинути призупинення Трампом військової допомоги Україні.