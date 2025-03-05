Бійці 59-ї ОШБр ліквідували шістьох окупантів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку бійці підрозділу «Хижаки Висот» 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили ще шістьох російських окупантів. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши відповідне відео.
Він також зазначив, що через активний наступ росіян і затримку військової допомоги від США потреби фронту продовжують зростати.
«Наше завдання — наростити русоріз!» - додав волонтер.
Нагадаємо, в ISW розповіли, на що найближчими тижнями може вплинути призупинення Трампом військової допомоги Україні.
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