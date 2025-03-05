Евакуація та фронт: люди стали активніше залишати Донецьку область

Евакуація на Донеччині. Фото: t.me/pokrovskonline

На підконтрольній українській владі території Донецької області залишається близько 288 тисяч мирних жителів. У громадах, що віднесені до зони активних бойових дій, проживає 31 тисяча осіб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



У зв'язку із погіршенням ситуації з безпекою жителі Донеччини почали активніше виїжджати. Станом на 4 березня в Покровську залишається трохи понад 3 тисяч жителів, у Костянтинівці – 9700 осіб. Про це повідомив Дмитро Петлін, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.



Загалом на території Донецької області залишається 288 тисяч мирних жителів, із них близько 22 тисяч — це діти. Серед громад, віднесених до зони активних бойових дій, діти проживають лише у Лиманській міській громаді — лише 214 неповнолітніх.



У шести населених пунктах, де відбувається евакуація сімей з дітьми у примусовому порядку, залишаються проживати 23 дитини. Про це повідомила Юлія Рижакова, в.о. начальника служби у справах дітей



У Криворізькій громаді залишаються дві дитини, у Комарській — 21. Найбільше неповнолітніх — у селі Андріївка-Клівцове Комарської громади, де примусової евакуації з родичами вимагають 14 дітей.



За останні два тижні в примусовому порядку разом із рідними було евакуйовано 42 дитини. З 19 по 26 лютого евакуювали 10 дітей: 2 з Криворізької громади, 8 з Шахівської громади.



З 26 лютого по 5 березня було евакуйовано 32 дитини: 28 — з Комарської громади, 4 — з Шаховської громади.



В останні дні збільшується кількість людей, які погоджуються на евакуацію з Донецької області, але потребують розселення. Про це повідомив Дмитро Пожарський, начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення.



За минулий тиждень безплатно було розселено 76 осіб у трьох областях: Хмельницькій (49 осіб), Вінницькій (20 осіб) та Тернопільській (7 осіб).



Вчора евакуаційним потягом на розселення відправили 16 осіб до Хмельницької області, 7 — до Тернопільської.



З 2 березня, у співпраці з партнерами з благодійного фонду «Схід SOS» та «Укрзалізниці», 40 маломобільних жителів Донеччини було відправлено та розселено в установах Хмельницької області.