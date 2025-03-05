Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Евакуація та фронт: люди стали активніше залишати Донецьку область

05 березня 2025, 16:40

Евакуація та фронт: люди стали активніше залишати Донецьку область

Евакуація на Донеччині. Фото: t.me/pokrovskonline Евакуація на Донеччині. Фото: t.me/pokrovskonline

На підконтрольній українській владі території Донецької області залишається близько 288 тисяч мирних жителів. У громадах, що віднесені до зони активних бойових дій, проживає 31 тисяча осіб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У зв'язку із погіршенням ситуації з безпекою жителі Донеччини почали активніше виїжджати. Станом на 4 березня в Покровську залишається трохи понад 3 тисяч жителів, у Костянтинівці – 9700 осіб. Про це повідомив Дмитро Петлін, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

Загалом на території Донецької області залишається 288 тисяч мирних жителів, із них близько 22 тисяч — це діти. Серед громад, віднесених до зони активних бойових дій, діти проживають лише у Лиманській міській громаді — лише 214 неповнолітніх.

У шести населених пунктах, де відбувається евакуація сімей з дітьми у примусовому порядку, залишаються проживати 23 дитини. Про це повідомила Юлія Рижакова, в.о. начальника служби у справах дітей

У Криворізькій громаді залишаються дві дитини, у Комарській — 21. Найбільше неповнолітніх — у селі Андріївка-Клівцове Комарської громади, де примусової евакуації з родичами вимагають 14 дітей.

За останні два тижні в примусовому порядку разом із рідними було евакуйовано 42 дитини. З 19 по 26 лютого евакуювали 10 дітей: 2 з Криворізької громади, 8 з Шахівської громади.

З 26 лютого по 5 березня було евакуйовано 32 дитини: 28 — з Комарської громади, 4 — з Шаховської громади.

В останні дні збільшується кількість людей, які погоджуються на евакуацію з Донецької області, але потребують розселення. Про це повідомив Дмитро Пожарський, начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення.

За минулий тиждень безплатно було розселено 76 осіб у трьох областях: Хмельницькій (49 осіб), Вінницькій (20 осіб) та Тернопільській (7 осіб).

Вчора евакуаційним потягом на розселення відправили 16 осіб до Хмельницької області, 7 — до Тернопільської.

З 2 березня, у співпраці з партнерами з благодійного фонду «Схід SOS» та «Укрзалізниці», 40 маломобільних жителів Донеччини було відправлено та розселено в установах Хмельницької області.

ТЕГИ

Інше
евакуація
Місця
Донецька область

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
14:33
В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ
09:39
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:29
У Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику
23:47
Головне за день: Зупинення військової допомоги від США. Складність ротації у Білогорівці
15:01
Сили оборони уразили склад ПММ на окупованій Луганщині
14:16
Чотири особи постраждали в окупованому Луганську через зіткнення легковика з маршруткою
13:30
У Саках горить РЛС зі складу ЗРК С-300/С-400
10:25
Окупанти погрожують депортацією за відмову від паспорта РФ
23:00
Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову
09:15
У Криму Росгвардія охороняє поранених, щоб вони не втекли
08:56
У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі
15:59
МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували
15:50
Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська
14:48
«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
усі новини
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:11
Росіяни щодня атакують Покровськ, за тиждень виїхали близько 500 людей — Філашкін
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
16:48
ЗСУ знищили артилерію та бронетехніку, які росіяни намагалися сховати на Краматорському напрямку
16:40
Евакуація та фронт: люди стали активніше залишати Донецьку область
16:40
Бійці 59-ї ОШБр ліквідували шістьох окупантів на Покровському напрямку
16:36
За тиждень армія РФ скинула на Костянтинівку понад сотню авіабомб: 16 загиблих та 38 поранених
16:07
В ISW розповіли, на що найближчими тижнями може вплинути призупинення Трампом військової допомоги Україні
15:59
Росія за три роки війни застосувала понад 6900 боєприпасів з хімічними речовинами — Міноборони
15:55
Російський дрон убив мирного жителя в Антонівці
15:33
Два випадки домашнього насильства за ніч: у Краматорську поліція втрутилася у конфлікти
15:27
У МВА розповіли, скільки зараз людей залишається у прифронтовому Покровську
14:40
Вашингтон припинив передавати розвіддані Києву — ЗМІ
14:33
В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ
14:24
«Російські загарбники перетворили місто на руїну»: у ЗСУ показали Торецьк з висоти пташиного польоту
14:19
У Костянтинівці поліція збільшила кількість груп «Білий ангел» та парамедиків через атаки росіян
14:19
США блокуватимуть постачання зброї в Україну до початку мирних переговорів з РФ — WSJ
13:49
У Слов'янську через російський обстріл повністю зруйновано будинок
13:20
Двом військовим РФ повідомили про підозру у зґвалтуванні в Донецькій області
13:17
На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів
усі новини
ВІДЕО
Знищена техніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили артилерію та бронетехніку, які росіяни намагалися сховати на Краматорському напрямку
05 березня, 16:48
Росіяни атакують Костянтинівку. Фото: скриншот За тиждень армія РФ скинула на Костянтинівку понад сотню авіабомб: 16 загиблих та 38 поранених
05 березня, 16:36
Зруйнований будинок у Покровську. Фото: Покровська МВА У МВА розповіли, скільки зараз людей залишається у прифронтовому Покровську
05 березня, 15:27
Зруйнований Торецьк. Фото: кадр із відео «Російські загарбники перетворили місто на руїну»: у ЗСУ показали Торецьк з висоти пташиного польоту
05 березня, 14:24
Росіяни атакують Костянтинівку та громаду. Фото: скриншот У Костянтинівці поліція збільшила кількість груп «Білий ангел» та парамедиків через атаки росіян
05 березня, 14:19
ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ. Фото: скріншот На Лиманському напрямі Сили оборони знищили десятки одиниць техніки окупантів
05 березня, 13:17

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір