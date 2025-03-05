У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП

Перевернута БМП у Херсонській області. Фото: RST

У Херсонській області військовослужбовці 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ влаштували ДТП, перевернувши бойову машину піхоти (БМП) у стані алкогольного сп'яніння.

Прибулі «товариші» по службі перевернули БМП. Фото: RST

Як повідомляє телеграм-канал RST, двоє окупантів загинули на місці, ще двоє дістали поранення. Фото з місця інциденту вже з'явилося в мережі.



Раніше двом російським військовим заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому в Донецькій області.