Росіяни щодня атакують Покровськ, за тиждень виїхали близько 500 людей — Філашкін

У Покровську залишається складна ситуація. Фото: скриншот

У прифронтовому Покровську дуже складна ситуація, російські війська постійно обстрілюють місто. Відомо, що в населеному пункті немає світла та газу, проте в місті пробурені свердловини. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ворог обстрілює Покровськ зі ствольної артилерії та за допомогою керованих авіабомбам. Близько 500 людей за тиждень виїхали, евакуація проходить складно, ворог обстрілює всі під’їзні шляхи», — заявив він.



Також Філашкін розповів, що у Часовоярській громаді залишається 188 цивільних, у Торецьку – 48. За його словами, в цих містах найскладніша обстановка, там йде активна фаза війни.



«Люди виїжджають дуже повільно. З міста Часів Яр за тиждень виїхали двоє людей завдяки нашим захисникам», — уточнив начальник адміністрації.



Крім того, за словами Філашкіна, в 138 населених пунктах області відсутнє водо, газо і електропостачання.



Раніше ми писали, що в місті Покровськ на Донеччині зараз залишається трохи більше 3000 осіб.