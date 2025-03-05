На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні

Один мирний житель загинув і ще один отримав поранення внаслідок атаки дрона цивільним автомобілем на трасі Сватово-Меловатка в Луганській області. Про це заявили в угрупуванні «ЛНР».



Водій, 40-річний чоловік, від поранених помер на місці. 35-річну жінку з мінно-вибуховою травмою доправили до міської лікарні Старобільська. Інші деталі невідомі.



На території окупованої Сватівської громади раніше припинили рух громадського та міжміського транспорту. Це пов'язано з активністю безпілотників у цьому районі — бойові дії продовжуються. «ЛНР» рекомендувала не пересуватися мирним мешканцям на авто.



У Сватівській громаді також тимчасово скасовано очні консультації та додаткові заняття у школах, закрито дошкільні заклади.

Раніше російські окупанти завдали удару по Антонівці Херсонської області з безпілотного літального апарату. Внаслідок скидання вибухівки загинув місцевий житель.