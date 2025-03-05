Виступ Трампа в Конгресі схвалили 76% американців — CBS News

Президент США Дональд Трамп виступив у Конгресі з великою промовою, на яку чекали і прихильники, і противники американського президента. Його виступ схвалили понад 70% американців, пише телеканал CBS News.

За даними телеканалу, виступ президента США схвалили 76% американців.

Тих, хто не схвали.,в було 24 відсотки,

За майже 100-хвилинний виступ – що, до речі, побив рекорд аналогічних звернень попередніх президентів США – Трамп прогнозовано багато хвалив себе і говорив про важливий для його виборців внутрішній порядок денний.

Але згадав він і про російсько-українську війну – і схоже, що скандал у Білому домі минулого тижня ще не остаточно спалив мости між Києвом та Вашингтоном.