У Трампа прокоментували припинення обміну розвідданими між США та Україною

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Вашингтон бере паузу і переглядає всі аспекти співпраці з Україною у сфері безпеки.



В ефірі CBS Mornings він відповів на питання про зупинення обміну розвідданими між США та Україною, зазначивши: «Ми робимо паузу, оцінюємо та переглядаємо все, що пов'язано з нашими відносинами у сфері безпеки».



Волтц також підкреслив, що США повинні поставити собі питання про подальший розвиток конфлікту: «Чи ця війна має тривати ще місяці чи навіть роки? І що є кінцевою метою, яка відповідає інтересам США?».

США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, повідомила британська газета Financial Times, посилаючись на джерела. Як зазначає видання, завдяки співпраці з американською розвідкою Україна могла виявляти російські військові об'єкти та завдавати ударів по них.



Газета Daily Mail раніше повідомила, що Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, отриманими від США.