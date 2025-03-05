Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх

В окупованій Горлівці поліція розшукує двох підлітків, які втекли з дому, вчинили вибух гранати та зникли.



Як стало відомо, 3 березня їхня мати звернулася до «поліції ДНР», повідомивши про зникнення синів. За її словами, раніше вони вже тікали, але тепер ситуація стала серйознішою — один із підлітків перебував під домашнім арештом за рішенням місцевого суду.



Попередньо юнаки можуть бути причетні до серії викрадень у Горлівці — раніше в місті пропало 22 автомобілі, а після їхнього зникнення зникнув ще один.



Крім того, напередодні втікачі виклали в інтернет відео, на якому кидають гранату із вікна автомобіля.