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Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх

05 березня 2025, 18:17

Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх

Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх

В окупованій Горлівці поліція розшукує двох підлітків, які втекли з дому, вчинили вибух гранати та зникли.

Як стало відомо, 3 березня їхня мати звернулася до «поліції ДНР», повідомивши про зникнення синів. За її словами, раніше вони вже тікали, але тепер ситуація стала серйознішою — один із підлітків перебував під домашнім арештом за рішенням місцевого суду.

Попередньо юнаки можуть бути причетні до серії викрадень у Горлівці — раніше в місті пропало 22 автомобілі, а після їхнього зникнення зникнув ще один.

Крім того, напередодні втікачі виклали в інтернет відео, на якому кидають гранату із вікна автомобіля.

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