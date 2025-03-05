Держзрада та колабораціонізм: на Донеччині судять учасників окупаційних військ

Перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.



Їх звинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Донецька обласна прокуратура направила обвинувальні акти до суду.



До лав окупаційних військ у 2016-2024 роках вступили п'ятеро мешканців Донеччини та троє — Луганської області. Двоє з них дослужилися до посад заступників командирів роти та взводу.

Вони виконували обов'язки стрільців, зв'язківця, гранатометника, кулеметника, механіка-водія та водія гаубичної батареї. Вони воювали на таких позиціях в Авдіївці, Пісках, Прогресі Покровського району та Верхньокам'янському Бахмутському районі.

Один із затриманих охороняв Чорнобаївський аеропорт у Херсонській області, інший проводив фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі. Ще один захищав позиції російських військ у вентиляційних стволах шахт у Красногорівці.

Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.