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«Білі ангели» евакуювали двох жінок із зруйнованого будинку на Лиманщині

05 березня 2025, 20:30

«Білі ангели» евакуювали двох жінок із зруйнованого будинку на Лиманщині

Евакуація родини на Лиманщині Евакуація родини на Лиманщині

Напередодні вночі російські війська завдали удару по селищу Закітне в Лиманському районі. Вибух стався поряд із будинком, де жила 54-річна Ольга Павлівна зі своєю 88-річною матір'ю.

Внаслідок удару в їхньому будинку вибило вікна, перекосило двері, а стіни дали тріщини. Жінки, перебуваючи у стані шоку, провели ніч у холодному домі. Вранці вони вирішили евакуюватися.

На допомогу прибув гурт Нацполіції «Білий янгол». Рятувальники оперативно завантажили речі жінок у броньований автомобіль та залишили небезпечну зону. Ситуація ускладнювалася тим, що в небі постійно кружляли російські розвідувальні дрони, наводячи артилерію на будь-які об'єкти, що пересуваються.

Попри небезпеку, операція пройшла успішно, і жінок було вивезено у безпечне місце, зазначили в поліції та показали відео евакуації.

За тиждень російські війська завдали по Костянтинівці 108 ударів, внаслідок атак 16 цивільних загинули та 38 отримали поранення. Відомо, що поліція збільшила кількість груп «Білий янгол» та парамедиків.

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