Головне за день: Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі. Нічна атака по Україні

Політика



Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив , що Вашингтон бере паузу і переглядає всі аспекти співпраці з Україною у сфері безпеки.



США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною Також Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, отриманими від США.



Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у вівторок повідомив, що отримав від президента України сигнал про готовність до мирних переговорів із Росією.



Трамп розгляне можливість поновлення військової допомоги Україні. Це станеться в тому випадку, «якщо будуть організовані мирні переговори» вжито заходів щодо зміцнення довіри.



Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з національної безпеки Майкл Уолтц домовилися про швидку зустріч переговорних груп.



Угода між США та Україною щодо рідкісноземельних металів ще не готова до підписання, оскільки Дональд Трамп очікує на «найкращу» угоду, повідомив американський телеканал CBS News.



Суспільство



У прифронтовому Покровську дуже складна ситуація, російські війська постійно обстрілюють місто. У населеному пункті немає світла та газу, проте у місті пробурені свердловини. За тиждень евакуювалися близько 500 людей. Загалом у громадах, що віднесені до зони активних бойових дій, проживає 31 тисяча осіб.



В окупованій Горлівці поліція розшукує двох підлітків, які втекли з дому та підірвали гранату. Мати звернулася до «поліції ДНР», повідомивши про зникнення синів. За її словами, раніше вони вже тікали, але тепер ситуація стала серйознішою — один із підлітків перебував під домашнім арештом за рішенням місцевого "суду".



В окупованому Бердянську продовжується формування псевдосудової системи з громадян РФ. Як повідомляє видання «Бердянськ Сьогодні», наказом російського диктатора Путіна на посаду судді призначено мешканку Краснодарського краю Ірину Клименченко, яка раніше працювала адвокаткою.



Бойові дії



Внаслідок нічної атаки постраждали Київська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області. Внаслідок атаки на Одесу та область загинула одна людина, ще одна поранена, пошкоджено 20 приватних будинків у передмісті, господарські приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгові об'єкти та автомобілі городян.



Один мирний житель загинув і ще один отримав поранення внаслідок атаки дрона по цивільному авто на трасі Сватово-Меловатка в Луганській області. Ще одна людина загинула в Антонівці Херсонської області.