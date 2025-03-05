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«Не підуть у бій, а забезпечать мир»: Макрон про європейські сили в Україні

05 березня 2025, 21:59

«Не підуть у бій, а забезпечать мир»: Макрон про європейські сили в Україні

«Не підуть у бій, а забезпечать мир»: Макрон про європейські сили в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступного тижня у Парижі зберуться керівники генштабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні.

«Наступного тижня ми зберемо в Парижі начальників генеральних штабів країн, які бажають взяти на себе відповідальність у цьому плані», — сказав він у зверненні до французів.

Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під владою російського диктатора, наголосив президент Франції, закликавши до подальшої підтримки українців.

Макрон підкреслив, що «ми маємо досвід минулого», і не можна забути, що Росія розпочала вторгнення в Україну у 2014 році, і існували домовленості про припинення вогню у Мінську, які були порушені.

«Росія не дотримувалася цього перемир'я, і ми не змогли утримати баланс через відсутність надійних гарантій», — заявив Макрон.

Президент Франції застеріг від можливого «крихкого припинення вогню» в Україні та наголосив, що довіряти Росії на слово більше не можна.

«Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир та безпеку для себе. І це в наших інтересах і в інтересах безпеки європейського континенту. Ось чому ми працюємо з нашими британськими та німецькими друзями та деякими іншими європейськими країнами», — заявив він.

Макрон нагадав, що кілька днів тому у Парижі та Лондоні відбулися зустрічі, спрямовані на консолідацію зобов'язань, необхідних для України. Він також підкреслив, що після підписання мирної угоди важливо запобігти повторному вторгненню Росії.

«Ми повинні підготувати Україну до того, щоб вона не зазнала повторного вторгнення з боку Росії», — зазначив французький лідер.

За його словами, це вимагатиме довгострокової підтримки української армії, а також може включати розгортання європейських сил.

«Ці сили не підуть у бій сьогодні. Вони не підуть на лінію фронту. Навпаки, вони там будуть після підписання миру, щоб забезпечити його повне дотримання», — додав Макрон.

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