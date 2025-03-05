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РФ завдала удару по Кривому Рогу: виникла пожежа, є жертви

05 березня 2025, 23:00

РФ завдала удару по Кривому Рогу: виникла пожежа, є жертви

Наслідки влучання по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі 5 березня 2025 року. Фото: t.me/svoiKR Наслідки влучання по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі 5 березня 2025 року. Фото: t.me/svoiKR

Оновлено о 23.00. Одна людина загинула і троє постраждали через удар російської ракети по цивільному об'єкту в Кривому Розі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Усіх госпіталізовано. Двоє — "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості», — повідомляє Лисак.

Раніше. Цивільна інфраструктура спалахнула внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Відбулася пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Певно, під завалами можуть бути люди. Інформацію про наслідки уточнюємо», — повідомив Лисак.

Також відомо про поранених мирних жителів.

«Пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежа. Перші поранені вже у лікарні в операційній, тяжкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи. Бережіть себе», — повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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