Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Дрони вдарили по Сумах, є загиблий

06 березня 2025, 08:10

Дрони вдарили по Сумах, є загиблий

У Сумах загинула людина після атаки безпілотників. Фото: ДСНС У Сумах загинула людина після атаки безпілотників. Фото: ДСНС

У Сумах внаслідок атаки безпілотників у четвер, 6 березня, вже відомо про одну загиблу людину. Про це повідомляє в Telegram виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

«Шановні сумчани. Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" з'явилася інформація про одну загиблу людину», — повідомив він у своєму відеозверненні.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Перед цим Кобзар повідомив, що росіяни влучили у склад. Там виникла пожежа.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Постраждалі Суми атака дронів
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:42
Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»
23:00
Головне за день: Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі. Нічна атака по Україні
18:17
Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх
17:14
На Луганщині дрон ударив по цивільному авто: загинув водій, жінка у лікарні
17:07
У Херсонській області п'яні окупанти перевернули БМП
14:33
В окупований Бердянськ завезли нових «суддів» із РФ
09:39
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:29
У Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику
23:47
Головне за день: Зупинення військової допомоги від США. Складність ротації у Білогорівці
15:01
Сили оборони уразили склад ПММ на окупованій Луганщині
14:16
Чотири особи постраждали в окупованому Луганську через зіткнення легковика з маршруткою
13:30
У Саках горить РЛС зі складу ЗРК С-300/С-400
10:25
Окупанти погрожують депортацією за відмову від паспорта РФ
23:00
Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову
09:15
У Криму Росгвардія охороняє поранених, щоб вони не втекли
08:56
У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі
15:59
МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували
15:50
Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська
14:48
«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
усі новини
15:03
Російська армія намагається повернути Піщане під Покровськом – ЗСУ
14:40
ЗСУ знищили російські позиції з артилерією на Покровському напрямку: кадри
14:21
У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішніх ударів по Краматорську
13:50
У Донецькій області окупанти обстріляли бригаду енергетиків
13:45
У США близько 240 тисяч українців можуть втратити статус біженців
13:25
ЗСУ стабілізували фронт на кордоні Дніпропетровської області
13:11
Порошенко та Тимошенко підтвердили, що провели переговори з командою Трампа: про що говорили
12:30
Внаслідок удару по Краматорську поранено двох людей
12:01
«Інтегрувала» окуповану Луганщину в РФ: «ексміністерку економічного розвитку ЛНР» судитимуть
11:55
Російські загарбники пошкодили десятки будинків на Донеччині за добу
11:42
Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»
11:33
У Краматорську росіяни обстріляли промзону та цивільну інфраструктуру
11:11
Запорізька ОВА передала військовим допомогу на 7,5 млн грн
10:58
Ракетна атака по Кривому Рогу: у пошкодженому готелі перебували українські та іноземні волонтери
10:44
Два потужні вибухи пролунали в Краматорську: попередньо, КАБи
10:34
«Азов» зачистив приватний сектор та знищив пів сотні військових РФ під Торецьком: у полоні майже взвод окупантів
10:26
ЗМІ: Соратники Трампа ведуть переговори з опозицією Зеленського
10:10
Уолц підтвердив припинення обміну розвідданими США з Україною
10:04
Армія РФ за добу двічі вдарила по Покровську: зруйновано будинок
09:43
РФ вдарила балістикою та дронами: ППО збила 68 російських цілей
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська артилерія на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російські позиції з артилерією на Покровському напрямку: кадри
06 березня, 14:40
Сьогодні вранці у Краматорську пролунали вибухи. Фото: Телеграм-канал Слов'янськ/Краматорськ Два потужні вибухи пролунали в Краматорську: попередньо, КАБи
06 березня, 10:44
Зачищення «Азовом» приватного сектору під Торецьком. Фото: кадр із відео «Азов» зачистив приватний сектор та знищив пів сотні військових РФ під Торецьком: у полоні майже взвод окупантів
06 березня, 10:34
Зруйновано готель після російського удару у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих та поранених через удар росіян
06 березня, 08:36
Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх Серійні викрадення авто та вибух: в окупованій Горлівці розшукують неповнолітніх
05 березня, 18:17
Знищена техніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили артилерію та бронетехніку, які росіяни намагалися сховати на Краматорському напрямку
05 березня, 16:48

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір