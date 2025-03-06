Дрони вдарили по Сумах, є загиблий

У Сумах загинула людина після атаки безпілотників. Фото: ДСНС

У Сумах внаслідок атаки безпілотників у четвер, 6 березня, вже відомо про одну загиблу людину. Про це повідомляє в Telegram виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

«Шановні сумчани. Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" з'явилася інформація про одну загиблу людину», — повідомив він у своєму відеозверненні.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Перед цим Кобзар повідомив, що росіяни влучили у склад. Там виникла пожежа.