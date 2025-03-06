У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих та поранених через удар росіян

Зруйновано готель після російського удару у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Троє людей загинули, 31 дістав поранень в результаті російського удару по Кривому Розі минулої ночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що серед постраждалих є одна дитина. Більшість поранених госпіталізовано, 14 з них – у тяжкому стані.

Крім готелю, пошкоджено чотирнадцять багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, дванадцять магазинів. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російська ракета вдарила по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області.