Команда Трампа таємно провела переговори з українською опозицією — ЗМІ

Соратники Трампа провели секретні переговори із головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє американське видання Politico.
Видання з посиланням на джерела пише, що чотири помічники Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та Петром Порошенко. Обговорення було зосереджено на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.
Зазначається, що Вашингтон хоче посилити тиск на Зеленського, щоб він пішов у відставку, заявляє Politico. Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втрачає підтримку через втому від війни та громадське розчарування у зв'язку з корупцією. При цьому журналісти зазначають, що рейтинг чинного президента все ще вищий, ніж його конкуренти.
І Тимошенко, і Порошенко привселюдно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Проте люди з їхнього оточення розмовляють із командою Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими «було б легше працювати».
Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність залишити свою посаду, якщо це призведе до встановлення миру або прискорить вступ країни до НАТО.
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