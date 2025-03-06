Команда Трампа таємно провела переговори з українською опозицією — ЗМІ

Члени команди Трампа таємно провели переговори з лідерами української опозиції Юлією Тимошенко та Петром Порошенко. Ілюстративне фото

Соратники Трампа провели секретні переговори із головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє американське видання Politico.

Видання з посиланням на джерела пише, що чотири помічники Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та Петром Порошенко. Обговорення було зосереджено на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Зазначається, що Вашингтон хоче посилити тиск на Зеленського, щоб він пішов у відставку, заявляє Politico. Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втрачає підтримку через втому від війни та громадське розчарування у зв'язку з корупцією. При цьому журналісти зазначають, що рейтинг чинного президента все ще вищий, ніж його конкуренти.

І Тимошенко, і Порошенко привселюдно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Проте люди з їхнього оточення розмовляють із командою Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими «було б легше працювати».

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність залишити свою посаду, якщо це призведе до встановлення миру або прискорить вступ країни до НАТО.