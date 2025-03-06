РФ вдарила балістикою та дронами: ППО збила 68 російських цілей

ППО збила 68 БПЛА. Фото: Генштаб

Російська армія в ніч на 6 березня запустила по Україні дві балістичні ракети та 112 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 68 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 6 березня 2025 року (з 19:00 5 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 68 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.



Крім того, 43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що ввечері 5 березня російські окупанти вдарили балістикою Кривого Рогу. Станом на ранок 6 березня загинули 4 людини, багато поранених.