Армія РФ за добу двічі вдарила по Покровську: зруйновано будинок

Російські окупанти минулої доби, 5 березня, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок удару зруйновано будинок, також спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, 5 березня близько 11:20 з боку російських окупаційних військ стався обстріл північної частини Покровська. Внаслідок атаки у двох приватних будинках сталася пожежа, через складову безпеки сили та засоби ДСНС не залучалися. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 13:00 російські війська завдали удару по приватному сектору південної частини міста. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що за 5 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області — у селі Новооленівка.