Уолц підтвердив припинення обміну розвідданими США з Україною

У Вашингтоні підтвердили припинення обміну розвідувальними даними США з Україною. Ілюстративне фото

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Уолц підтвердив, що США перестали ділитися розвідданими з Україною. Про це повідомляє ВВС.

«Так, ми зробили крок назад», — сказав Уолц журналістам. Він додав, що адміністрація Трампа зупиняє та переглядає «всі аспекти» відносин між Києвом та Вашингтоном.

Як пише ВВС, як і раніше, неясно, чи йдеться про повне або часткове призупинення обміну розвідданими — а також як довго воно триватиме. Напередодні Sky News з посиланням на джерело повідомило, що йдеться про всі розвіддані.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт напередодні ввечері заявила, що Рада національної безпеки переглядає питання про фінансування України, про призупинення фінансування.

У свою чергу, американське видання The New York Times пише, що Україна перестала отримувати від США дані для націлювання та попередження про російські удари.

Ці дані дозволяли попереджати про удари російських безпілотників та ракет по військових та цивільних об'єктах. Як кажуть джерела NYT, пауза в обміні даними ускладнить ЗСУ нанесення ударів по російським військам. Але при цьому Київ залишив доступ до інших супутникових знімків, зроблених європейськими компаніями.

NYT нагадує, що ЦРУ має «значну присутність» в Україні, де американські фахівці працюють разом з українськими, допомагаючи з визначенням цілей. Також ЦРУ допомогло створити, принаймні, три секретні бази, які українці використовують для перехоплення російських повідомлень, щоб знизити залежність ЗСУ від даних розвідки США.

Джерела NYT висловили сподівання, що пауза буде короткою і не вплине на ситуацію. За словами одного із співрозмовників, йдеться про призупинення обміну на тиждень чи два в рамках тиску на Володимира Зеленського.