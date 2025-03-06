«Азов» зачистив приватний сектор та знищив пів сотні військових РФ під Торецьком: у полоні майже взвод окупантів

Зачищення «Азовом» приватного сектору під Торецьком. Фото: кадр із відео

Рота розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зачистила від російських військових приватний сектор під містом Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



У ході операції українські бійці знищили майже пів сотні окупантів, трохи менше взводу – взяли в полон.



Також спецназівці евакуювали кілька десятків цивільних разом із їхніми домашніми вихованцями.



Опубліковане відео було зняте восени.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Покровськ на Донеччині.