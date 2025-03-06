ЗМІ: Соратники Трампа ведуть переговори з опозицією Зеленського

Довірені особи президента США Дональда Трампа проводять переговори з українськими політиками, які виступають проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



За даними Politico, чотири високопоставлені соратники Трампа обговорили з представниками української опозиції можливість швидкого проведення президентських виборів в Україні.



Серед учасників переговорів — лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та представники партії експрезидента Петра Порошенка.



Інформацію підтвердили три українські депутати й один американський експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії.