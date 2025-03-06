Два потужні вибухи пролунали в Краматорську: попередньо, КАБи

Сьогодні вранці у Краматорську пролунали вибухи. Фото: Телеграм-канал Слов'янськ/Краматорськ

У Краматорську сьогодні вранці, приблизно о 10:00, пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

За лічені хвилини до вибухів моніторингові канали попередили про пуск керованих авіабомб (КАБів) у бік Краматорська/Дружківки.

Місцеві жителі повідомляють, що один із вибухів пролунав у міському парку, інший — в одному з мікрорайонів. Після прильоту почалася сильна пожежа.

Городяни повідомляють про кілька машин швидкої допомоги, які поспішають до місць ударів.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.