Запорізька ОВА передала військовим допомогу на 7,5 млн грн

Запорізька ОВА передала військовим автомобілі та 120 квадрокоптерів. Фото: кадр із відео

Запорізький фронт має стати неприступною фортецею для російської армії. Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.







За його словами, щодня триває укомплектування військових підрозділів. Спільно з громадами Запорізької області бійцям передали нову партію допомоги на суму понад 7,5 млн грн.

Серед переданих засобів:

автомобілі;

120 квадрокоптерів, включно з Mavic із камерами нічного бачення;

400 комплектуючих для дронів;

підсилювачі сигналу, генератори, акумуляторні батареї, зарядні станції, Starlink, ноутбуки.

Федоров підкреслив, що підтримка військових залишається пріоритетом для області.