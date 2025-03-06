Запорізька ОВА передала військовим допомогу на 7,5 млн грн

Запорізький фронт має стати неприступною фортецею для російської армії. Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, щодня триває укомплектування військових підрозділів. Спільно з громадами Запорізької області бійцям передали нову партію допомоги на суму понад 7,5 млн грн.
Серед переданих засобів:
Федоров підкреслив, що підтримка військових залишається пріоритетом для області.
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