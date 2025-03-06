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Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»

06 березня 2025, 11:42

Окупанти вимагають у жителів Луганщини дрова «на армію»

Російські військові без розпізнавальних знаків почали вимагати у жителів тимчасово окупованих територій Луганської області віддавати залишки дров. Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».

За їхньою інформацією, у селах між Антрацитом і Ровеньками окупанти заявляють, що «вже весна», і дрова місцевим більше не потрібні.

При цьому температура залишається нижче нуля, а на вулицях лежить сніг, але це не заважає загарбникам вилучати паливо «на потреби армії».

Нагадаємо, в окупованій Григорівці росіяни вимагали овочі на потреби «СВО».

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