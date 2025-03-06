Російські загарбники пошкодили десятки будинків на Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні російські війська минулої доби, 5 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок, ще один — у Покровську. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Новооленівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що 6 березня у Краматорську пролунали вибухи.