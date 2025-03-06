Російські загарбники пошкодили десятки будинків на Донеччині за добу

Окупаційні російські війська минулої доби, 5 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:
Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок, ще один — у Покровську. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Новооленівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Раніше ми писали, що 6 березня у Краматорську пролунали вибухи.
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