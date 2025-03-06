Внаслідок удару по Краматорську поранено двох людей

Російські окупанти в четвер вранці, 6 березня, вдарили по Краматорську. Відомо про двох поранених. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Станом на 12:00 внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.



До речі, за словами кореспондента «Новини Донбасу», один з поранених — 36-річний чоловік.



Зазначається, що під удар потрапила промислова зона та цивільна інфраструктура.



Раніше ми писали, що вранці 6 березня у Краматорську лунали вибухи.