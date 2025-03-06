Порошенко та Тимошенко підтвердили, що провели переговори з командою Трампа: про що говорили

Порошенко та Тимошенко підтвердили спілкування з командою Трампа. Фото: ФБ Тимошенко та Порошенка

Народні депутати Петро Порошенко та Юлія Тимошенко спілкувалися з командою лідера США Дональда Трампа. Проте запевнили, що не йшлося про проведення в Україні виборів. Про це вони написали у своїх соцмережах.



За словами Порошенка, його команда працює з американськими партнерами, щоб зберегти двопартійну підтримку України. Крім того, була пропозиція скоординувати із владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла.



«Суть наших розмов із представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, свобода та демократія, а також трансатлантична єдність. У своїх комунікаціях із союзниками я завжди наполягаю на збільшенні постачань зброї, на посиленні санкцій проти Росії та на тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати у мирних переговорах. Наше ключове завдання сьогодні — захистити інтереси України та забезпечити її європейський розвиток», — зазначив п'ятий президент України.



Порошенко заявив, що партія «Європейська солідарність» виступає за те, що вибори можливі лише після припинення вогню та підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.



Тимошенко, своєю чергою, також наголосила, що проти проведення виборів в Україні у воєнний час.



«Команда «Батьківщини» веде переговори з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру», — резюмувала політик.



Раніше ми писали, що чотири високопоставлені соратники Трампа обговорили з представниками української опозиції можливість швидкого проведення президентських виборів в Україні.