У Донецькій області окупанти обстріляли бригаду енергетиків

На Донеччині російські війська знову обстріляли бригаду енергетиків компанії «ДТЕК». Під час виконання планових робіт поруч із ними розірвалася авіабомба. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.



Попри постійну загрозу, фахівці продовжують забезпечувати мешканців регіону електрикою навіть у зоні бойових дій.



«Битва за світло триває!», - наголосили в компанії.



Нагадаємо, війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини. Загинула одна людина, ще трьох — поранено.