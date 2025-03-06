У США близько 240 тисяч українців можуть втратити статус біженців

Українців у США можуть позбавити статусу біженців. Фото: Newsweek

Адміністрація Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу біженця близько 240 тисяч українців, які мешкають у США. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Повідомляється, що рішення можуть ухвалити вже у квітні. Мігрантам, які позбавлені правового статусу, може загрожувати прискорена процедура депортації.

За даними видання, обговорення цього питання почалися ще до публічної суперечки Трампа із Зеленським у Білому домі. Це частина масштабніших зусиль адміністрації щодо позбавлення законного статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які в'їхали до США за тимчасовими програмами.

У той же час, представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила агентству, що наразі департамент «не має жодних оголошень».

Білий дім та посольство України в США не відповіли на запити агентства про коментарі.