У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішніх ударів по Краматорську

Наслідки ранкового обстрілу Краматорська 6 березня. Фото: соцмережі

Як уже повідомлялося, сьогодні вранці, близько 10:00, Краматорськ Донецької області було обстріляно російськими військами.

Станом на 12:00 відомо про двох поранених місцевих мешканців.

У мережі з'явилися фотографії наслідків ранкових ударів по Краматорську.

За уточненою інформацією, агресор атакував:

промислову зону біля непрацюючого підприємства;

складські приміщення у парку «Ювілейний», де зберігалися продуктові набори.

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад. Також відомо, що внаслідок обстрілу пошкодження отримали відділення пошти, приміщення підприємства, що не працює, та училище.

Попередньо встановлено, що удар було завдано керованим авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК.