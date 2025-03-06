Українські війська знищили російські позиції з артилерією на Покровському напрямку: кадри

Знищена російська артилерія на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Артилерія 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» НГУ знищила позиції російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



Українські бійці на цих позиціях знищили артилерію росіян – гаубиці Д-20 та Д-30.



«Окупанти намагалися сховати свою техніку в житлових кварталах одного з населених пунктів, використовуючи будинки цивільних як укриття. Однак це не врятувало їх від точних ударів наших артилеристів», – зазначили у НГУ.

Нагадаємо, що «Азов» зачистив приватний сектор та знищив пів сотні військових РФ під містом Торецьк Донецької області. У полоні майже взвод окупантів.