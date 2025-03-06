За два дні з Донеччини евакуювали понад 80 людей

З Донецької області евакуювали ще 82 мешканці. Фото: «Укрзалізниця»

Мешканці Донецької області продовжують евакуюватися на захід України. Зокрема, 6 березня до Вінниці, Львова та Хмельницького приїдуть ще 37 людини. Про це передали у пресслужбі «Укрзалізниці».



«У Вінницю, Львів та Хмельницький прибуває ще одна велика група евакуйованих — 37 осіб, у тому числі — 20 осіб з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.



Крім того, 5 березня до Тернопіла, Хмельницького та інших міст евакуаційним потягом прибули 45 пасажирів, серед них — 6 осіб з інвалідністю.

В УЗ уточнили, що вивезли мешканців Великоновосілківської, Гродівської, Покровської, Костянтинівської, Селидівської, Білозерської, Олександрівської територіальних громад Донецької області.



Раніше ми писали, що через погіршення ситуації з безпекою жителі Донеччини почали активніше виїжджати. Станом на 4 березня в Покровську залишається трохи більше 3 тисяч жителів, у Костянтинівці – 9700 осіб. Про це повідомив Дмитро Петлін, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.