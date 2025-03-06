Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, є руйнування

Результат обстрілів ЗС РФ Дніпровського району Херсона. Фото: Херсонська МВА

Після обіду російські окупаційні війська завдали удару по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Про це повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.

Результат обстрілів ЗС РФ Дніпровського району Херсона. Фото: Херсонська МВА

Унаслідок обстрілу було зруйновано гараж із припаркованим автомобілем, пошкоджено місцевий магазин і приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Результат обстрілів ЗС РФ Дніпровського району Херсона. Фото: Херсонська МВА

Крім того, сьогодні вранці в одну з херсонських лікарень доставили 60-річного чоловіка, який постраждав в Антонівці.



«Учора після 14:00 він потрапив під атаку ворожого безпілотника. У потерпілого мінно-вибухова травма та осколкові поранення. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Раніше у мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішніх ударів по Краматорську.