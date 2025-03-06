Держзрада в окупованому Маріуполі: двох робітниць колонії підозрюють у співпраці з РФ

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.



2022 року, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, помічниця начальника відділу нагляду та безпеки державної установи «Приазовська виправна колонія №107» та її заступниця залишилися на тимчасово окупованій території. Вони погодились співпрацювати з окупаційною адміністрацією угруповання «ДНР».



Старший прапорщик і лейтенант внутрішньої служби влаштувалися на роботу в захоплену російськими окупантами установу, яка була перейменована на «виправну колонію №13» і повністю підпорядкована російській владі.



За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази окупаційного керівництва та працюють за законодавством РФ. Крім цього, вони незаконно утримують українських ув'язнених у камерах та контролюють їхнє перебування під вартою.



Досудове розслідування триває, підозрюваних оголосять у розшук.



Також перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.